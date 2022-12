Trasporti, nuovo abbonamento a prezzo ridotto anche per gli studenti della Stranieri

Il Pass Tpl Umbria-Unipg è in vendita esclusiva sul portale web di Busitalia, che riferisce dell’iniziativa in un comunicato. Per l’acquisto ogni studente universitario deve registrarsi come iscritto all’Università per Stranieri di Perugia, compilare le informazioni richieste dal portale e caricare l’autocertificazione di iscrizione rilasciata dall’Ateneo. Dopo la verifica dei dati inseriti e del possesso requisiti, verrà reso disponibile il Pass acquistato, scaricabile sull’App Salgo. Maggiori dettagli e informazioni disponibili su www.fsbusitalia.it.