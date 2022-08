Trasporti, lavori sulla ex Fcu: stop per quasi tre settimane ai treni Perugia-Castello

In particolare, lo stop ai treni tra Perugia e Città di Castello scatta lunedì 22 agosto e si protrarrà fino a venerdì 9 settembre. La sospensione del traffico ferroviario sulla ex Fcu sarà gestito con una serie di bus sostitutivi che accompagneranno i pendolari nelle rispettive destinazioni. Il provvedimento, viene sempre spiegato da Rfi, si è reso necessario per consentire la piena operatività dei cantieri. In particolare l’investimento riguarda il nuovo Prg della stazione di Ponte San Giovanni e il potenziamento potenziamento infrastrutturale dell’interconnessione della linea ex Fcu con lo scalo in questione. Previsto anche l’inserimento di nuovi scambi e l’adeguamento altimetrico della sede ferroviaria, mentre per quanto riguarda interventi di consolidamento e manutenzione, viene segnalato anche il rinnovo del passaggio a livello di Solfagnano.