Trasporti, inaugurato nuovo volo da aeroporto Perugia a Lamezia Terme

La doppia offerta

Per festeggiare questo nuovo collegamento, Albastar e Sase hanno lanciato una doppia offerta che prevede la tariffa promozionale da 35 euro, tasse e bagaglio a mano inclusi e, per le prenotazioni fatte entro il 30 giugno, il parcheggio in aeroporto gratuito (fino ad una sosta massima di sette giorni). Inoltre, per gli studenti è stato creato il codice sconto Unipeg, da utilizzare in sede di prenotazione sul sito www.albastar.es, di 10 euro per passeggero per tratta, valido per tariffe superiori a 65 euro (comprensivo di tasse) e per prenotazioni entro il 31 luglio.