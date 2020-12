Trasporti, il Frecciarossa Perugia-Milano è stato confermato anche per il 2021

PERUGIA – Semaforo verde. Il Frecciarossa Perugia-Milano-Torino è stato confermato anche per tutto il 2021. Ad annunciarlo l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche. La delibera della giunta regionale, comunque, è in fase di approvazione dopo una complessa istruttoria, permettendo la prenotazione del Frecciarossa anche per gennaio 2021 ai medesimi orari e alle stesse condizioni almeno fino a quando Trenitalia non renderà definitiva l’offerta per il prossimo anno: il treno ad alta velocità parte da Perugia alle 5.30 e arriva a Milano alle 9 e a Torino Porta Nuova alle 10.10.

Novità L’assessore annuncia anche la novità legata alla rimodulazione del treno regionale veloce Terni-Roma: “Questo in modo da garantire – dice Melasecche – la coincidenza con il Frecciarossa per Milano-Torino, nel tentativo di offrire un servizio in qualche modo analogo al maggior numero degli umbri”. Nel frattempo, conclude Melasecche, vanno avanti le interlocuzioni sia a livello interregionale che nazionale per rendere possibile la fermata ad Orte del Freccia Rossa per Milano, previa uscita dalla linea direttissima, che ridurrebbe ulteriormente gli attuali tempi di percorrenza”.