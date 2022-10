Trasporti, firmato il protocollo per la stazione MedioEtruria: “Verrà trovata la soluzione più vantaggiosa”

Nel particolare

“In particolare – è scritto in un comunicato congiunto – dovranno essere prodotte analisi tecniche approfondite per mettere a confronto le varie soluzioni per la localizzazione della stazione, anche alla luce della domanda di mobilità delle diverse aree territoriali e le ricadute sociali ed economiche delle diverse ipotesi”. La localizzazione è ovviamente il nodo politicamente più delicato. Nel corso degli anni sono state ipotizzate diverse soluzioni: Creti-Farneta (Cortona), Terrarossa e Rigutino (Arezzo), Montallese (vicino Chiusi), Tre Berte (Montepulciano) e pure Bettolle. Diverse tifoserie si confrontano ormai da anni, durante i quali però Rigutino è apparsa come una delle candidate più solide.

Melasecche e Tesei

Per la presidente Donatella Tesei si tratta di “un nuovo importante tassello nel quadro dei trasporti regionali che permetterà l’individuazione di un sito funzionale e adeguato per la nuova stazione che intercetterà la linea ad alta velocità sulla direttrice Roma-Firenze, al fine di poter collegare rapidamente l’Umbria sia verso Sud che Nord. Un ulteriore passo in avanti verso l’inversione di tendenza che sta portando al superamento dell’isolamento infrastrutturale vissuto troppo a lungo dalla nostra regione”. L’assessore alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, presente all’incontro, ha sottolineato che “la visione strategica adottata in questi tre anni, il forte impegno profuso, la tenacia nella collaborazione leale con tutti gli attori istituzionali consentono all’Umbria di conseguire risultati storici attesi da molti anni come, per esempio, in questo caso la possibilità che l’Umbria ‘agganci’ l’alta velocità. Ne trarrà ulteriore beneficio anche il nostro aeroporto, che già manifesta un dinamismo straordinario”.

Giani ed Rfi

Il presidente della Toscana Giani ha sottolineato che “l’ampliamento delle connessioni della Toscana al sistema dell’Alta Velocità è di importanza strategica. Attendiamo con fiducia la ripartenza dei lavori del nodo AV di Firenze e, nel contempo, siamo convinti della necessità di dare un rinnovato impulso attraverso il protocollo firmato oggi alle verifiche di fattibilità della nuova stazione da effettuare in raccordo con il Ministero, con Rfi e con la Regione Umbria. La nuova stazione migliorerà l’accessibilità del territorio regionale e i collegamenti con il sistema nazionale dell’Alta velocità. Il lavoro che si prospetta è di natura tecnica per valutare pro e contro delle possibili soluzioni ove si può prevedere la stazione fra l’Alta valle dell’Arno e la Valdichiana, gli approfondimenti tecnici metteranno in condizione la politica di individuare la collocazione della stazione e le interconnessioni con la viabilità stradale e ferroviaria”. L’amministratrice delegata di Rfi Fiorani, da parte sua, ha dichiarato che “la firma contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità dei territori interessati. Una nuova stazione, come la MedioEtruria, consentirà una migliore accessibilità e intermodalità nei collegamenti dell’Italia centrale”.

Le Camere di commercio

A intervenire sono anche i presidenti delle Camere di commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi, e quello dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, che esprimono soddisfazione per la firma. “Si tratta di un atto importante – dicono – perfettamente in linea con quanto avevamo chiesto, insieme alle associazioni di categoria, nella conferenza stampa congiunta dell’8 settembre scorso, quando ribadimmo la necessità della realizzazione di una nuova stazione sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Salerno che funga da volano economico per Toscana e Umbria e invitammo le due Regioni ad attivare un rapido percorso di confronto con Ministero e Rfi per l’individuazione tecnica della localizzazione della stazione”. I due presidenti ribadiscono che la stazione rappresenta «un grande progetto di sviluppo economico per due regioni e quattro province (Arezzo, Perugia, Siena e Terni), risultando strategica per una macro-area con quasi un milione e mezzo di abitanti, con più di 200 mila imprese, con oltre 600 mila occupati, connotata da una forte propensione turistica che si concretizza in oltre 10 milioni di presenze annue.