PERUGIA – La novità, piace. In tre giorni sono già 7 mila gli abbonamenti sottoscritti nell’ambito dell’attivazione in via sperimentale per l’anno accademico 2022-2023, di abbonamenti per trasporto pubblico locale a tariffa agevolata destinati agli iscritti all’Università degli Studi e a quella per Stranieri di Perugia . Iniziativa frutto di un accordo tra Regione, Università, Comune di Perugia e Busitalia ma anche Ishtar, Tpl Mobilità, ATC&, Partners mobilità e Minimetrò. Operazione definita giovedì in una conferenza stampa a Palazzo Donini “unica, non banale e coraggiosa” in materia di trasporti. Il costo dell’abbonamento è di 60 euro all’anno ma chi ha un Isee sotto i 35 mila euro potrà usufruire gratuitamente del servizio. Sono 28 mila i possibili fruitori ai quali si potranno aggiungere ora, dopo un nuovo accordo, anche altri 1.500 studenti della Stranieri per le lauree italiane. Al momento quindi, circa 30 mila studenti universitari (anche per quelli Erasmus durante il loro periodo di permanenza) potranno viaggiare in Umbria su autobus, rete ferroviaria Fcu e Minimetrò, “di fatto praticamente in maniera gratuita” come ha sottolineato l’assessore alle Infrastrutture e trasporti della Regione, Enrico Melasecche. La presidente della Regione Donatella Tesei ha sottolineato “l’importante e innovativo” risultato con l” Umbria “che è la prima ad attuare un accordo del genere”.

Il costo dell’operazione