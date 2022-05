Trasporti, aprile mese da record per le presenze all’aeroporto San Francesco

ASSISI – È stato l’ aprile più trafficato nella storia quello che si è appena concluso per l’aeroporto dell’ Umbria. Il primo mese di operatività della stagione ‘Summer 2022′ fa infatti registrare 29.240 passeggeri, pari ad una crescita del +34% sul 2019 (21.751) e del +11% sul 2015, precedente record storico del traffico passeggeri di aprile (quando furono 26.300). Così come nel primo quadrimestre sono stati superati i livelli di traffico pre-pandemia. Lo ha reso noto la Sase, la società di gestione dello scalo, sottolineando che, a causa del fermo voli causato dall’ emergenza Covid, nell’ aprile 2020 non si registrarono voli sul “San Francesco d’ Assisi” mentre nell’ aprile 2021 furono 321 i passeggeri transitati. Superati, come detto, i livelli di traffico pre-pandemia – si legge in una nota della Sase – anche per quanto riguarda il dato relativo ai primi quattro mesi del 2022, che hanno visto totalizzare 57.462 passeggeri, rispetto ai 55.647 registrati nello stesso periodo del 2019 (+3,3%).

Nel particolare

La crescita sul primo quadrimestre del 2020 si attesta invece su un +79,6% (furono 31.996 i passeggeri), arrivando a toccare percentuali di crescita a quattro cifre rispetto al 2021, quando quelli transitati furono 2.130. “Ottimi” sono considerati i riscontri nel primo mese di operatività delle nuove rotte Ryanair da e per Barcellona e Bucarest. Nel frattempo, domenica 1 maggio sono decollati i primi voli della nuova rotta Ryanair da e per Brindisi e sono ripresi i collegamenti, su Cagliari. Da fine mese decolleranno inoltre i nuovi voli tri-settimanali targati British Airways su Londra Heathrow (che si vanno ad aggiungere ad i sette voli settimanali serviti da Ryanair su Stansted), con il vettore inglese che ha appena introdotto una quarta frequenza per il mese di luglio. Grazie alle ulteriori nuove aperture programmate per giugno (Lamezia Terme) e luglio (Tirana e Vienna), nei mesi di picco della stagione estiva l’ aeroporto dell’ Umbria ospiterà fino ad 82 voli di linea settimanali, da e per 16 destinazioni in Italia ed Europa.