Transazione al digitale, rinviata la scadenza per richiedere il finanziamento dedicato alle piccole medie imprese

PERUGIA – È stata prorogata fino al 31 luglio 2021 la possibilità di presentare domanda per i bandi Small e Medium, gli avvisi dedicati agli investimenti in digitale e industria 4.0, che rappresentano due misure della manovra Smart Attack della Regione Umbria. I bandi Small e Medium sono dedicati rispettivamente alle micro e piccole imprese e alle Pmi che operano nei settori di manifattura, commercio e artigianato. Sono prestiti con una consistente parte a fondo perduto, che verranno erogati dalla finanziaria regionale Gepafin per la realizzazione di investimenti in transizione digitale e 4.0.