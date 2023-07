Tragico weekend: orvietano muore al mare, ciclista perugino grave dopo caduta

PERUGIA- Un fine settimana davvero triste per l’Umbria con due eventi tragici che seguono lo schianto avvenuto nella mattinata.

A Montalto Marina, nel viterbese, un orvietano di 74 anni è morto mentre faceva il bagno presso uno stabilimento balneare, stroncato da infarto. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i bagnini delle spiagge vicine, i sanitari del 118 e l’elisoccorso arrivato da Tarquinia. Ma l’operazione non è stata sufficiente a salvarlo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Portato a riva non ha reagito neanche al massaggio cardiaco praticato con defibrillatore.

Dramma sulla strada

Un ciclista perugino di 63 anni è invece molto grave dopo una caduta avvenuta sabato a Dobbiaco, in provincia di Bolzano, nel corso della ‘Dolomiti Superbike’, una delle gare in mountain bike più famose del territorio nazionale. L’uomo – secondo quanto riporta Tuttoggi.info – stava percorrendo la via Romana, fra Casies e Dobbiaco, quando è uscito di strada cadendo nel bosco sottostante.

Soccorso in prima battuta dai carabinieri e dal Soccorso Alpino dell’Alta Pusteria, è stato poi raggiunto dall’elicottero del 118 Pelikan 2 che lo ha trasportato con codice di massima urgenza all’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano. Ora si trova ricoverato con riserva di prognosi. L’accaduto è finito all’attenzione dei carabinieri di Villa Bassa per gli accertamenti del caso.