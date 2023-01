PERUGIA – Tragico incidente stradale domenica mattina lungo la statale Flaminia, al chilometro 230 fra Cagli e Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino e al confine con l’Umbria. Un 22enne originario della provincia di Perugia ha perso la vita. Il giovane al volante di un camion frigo che aveva da poco scaricato, consegnando la merce ad un supermercato, ha sbandato all’altezza di un viadotto, colpendo il guardrail laterale. In seguito all’impatto, il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo del mezzo da lavoro ed è precipitato dal viadotto per una ventina di metri. Sul posto si sono portati gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La salma è stata recuperata da un elicottero con la collaborazione del Soccorso alpino e speleologico.