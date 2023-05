CORCIANO – Ancora una tragedia sulle strade umbre. Sabato mattina lungo la strada provinciale 172 a Corciano è avvenuto un frontale tra due autovetture con una terza coinvolta in maniera meno diretta. Una 42enne di Corciano ha perso la vita ed un uomo è rimasto seriamente ferito: trasportato al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Entrambe le vetture, in seguito al sinistro, sono finite nella scarpata adiacente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Perugia, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. La strada è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni.