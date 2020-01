Tragedia sulle strade del sisma: schianto ad Accumoli, muore coppia umbra

ACCUMOLI– Una tragedia della strada scuote le città colpite dal sisma del 2016. Un uomo di 74 anni, nato a Borbona, in provincia di Rieti ma residente a Norcia è morto nello schianto che si è consumato nel primo pomeriggio di domenica intorno alle 15 sulla Salaria all’altezza del nuovo abitato di Accumoli. Lo schianto è avvenuto nei pressi del centro commerciale ed ha coinvolto due macchine.

L’uomo, come riporta il sito locale Rietilife, e morto per il violento impatto fra i mezzi (una Fiat Panda ed una Opel Corsa), le cui cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del fuoco di Rieti in servizio nel presidio di Amatrice ma anche i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Con l’uomo, al volante della Panda, viaggiava anche la moglie, 71 anni, le cui condizioni sono apparse da subito particolarmente gravi: ne è stato disposto il trasferimento al De Lellis in codice rosso, ma la donna è deceduta poco dopo essere arrivata in ospedale. Ferito il conducente della Opel.