Tragedia sulla strada, scontro tra due auto: muore un 64enne, grave un 40enne

PERUGIA – Ancora una tragedia sulla strada. In serata nei pressi di Solomeo di Corciano, è avvenuto uno scontro tra due autovetture in cui ha perso la vita un uomo di 64 anni. L’ uomo alla guida dell’altra auto, invece, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dopo l’arrivo in ospedale, è stato trasferito in sala rossa, per un grave trauma toraco-addominale; le sue condizioni sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 dell’ospedale perugino, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia.