Tragedia sulla E45, auto cade dal cavalcavia: due morti e sette feriti

TODI – Grave incidente stradale intorno alle 23 di giovedì lungo la strada E45, tra le uscite di Pantalla e Marsciano: secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco e della polizia stradale, due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite. Tre le vetture coinvolte. Il tratto della E45 in direzione Perugia è stato temporaneamente chiuso al traffico. Nessuno dei sette feriti sarebbe in pericolo di vita. L’identità delle vittime non è ancora stata resa nota. Uno dei due morti sarebbe un giovane di 22 anni.Lesioni I sette feriti sono stati trasferiti tutti all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con cinque autoambulanze partite da Pantalla e dal capoluogo umbro. Secondo quanto riferisce l’ospedale, le loro condizioni non sono particolarmente gravi. Alcuni hanno riportato lesioni leggere. La dinamica e le cause del’incidente sono in corso di accertamento. Le due vittime si trovavano a bordo di un’autovettura finita contro il guard rail.