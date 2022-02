Tragedia nel basket umbro: muore coach Staccini, guidò Umbertide in serie A

UMBERTIDE – Marco Staccini, 64 anni, è morto questa mattina ad Umbertide. La tragedia ha scosso il mondo della pallacanestro umbra che sono qualche giorno fa aveva perso Luca Palmerini. L’allenatore, umbertidese doc, non è soltanto noto in città ma anche a livello nazionale: da oltre 40 anni era nel basket ed è stato una bandiera Basket Club Fratta, prima da giocatore e poi da allenatore che ha formato intere generazioni di atleti, dal 2005 al 2007 Marco ha inoltre allenato la squadra femminile negli anni della serie A2, ottenendo nella prima stagione una storica salvezza, e successivamente nella seconda stagione una finale play off persa solamente in gara 3 contro la forte Italmoka Pozzuoli.

Da tempo soffriva di un brutto male, che non gli ha lasciato scampo. I funerali di Marco Staccini si terranno domani pomeriggio alle 16.30 alla Collegiata. mentre dalle ore 10 è stata allestita la camera ardente presso il palazzetto dello sport.

Il cordoglio del sindaco Carizia

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Luca Carizia e dall’Amministrazione comunale. “Con Marco Staccini – recita una nota – se ne va un grande uomo di sport, una delle figure simbolo della pallacanestro cittadina e regionale, un uomo che ha dato tutta la sua vita al movimento cestistico diventandone una vera e propria bandiera conosciuta e apprezzata al di fuori dei confini regionali”.

Il cordoglio del club

”Caro Marco – scrivono dalla Pallacanestro Femminile Umbertide – non ti dimenticheremo mai e il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nel cuore e nella mente di tutti noi umbertidesi e non solo. Un forte ed affettuoso abbraccio giunga da tutti noi a Michele e a tutta la sua famiglia” . Alla famiglia di Staccini (il figlio Michele è allenatore del Fratta), ai conoscenti e a al club va il cordoglio della nostra redazione