Tragedia lungo la Perugia-Bettolle: camion vola giù dal raccordo, muore imprenditore dei trasporti

PERUGIA – Tragico incidente venerdì pomeriggio attorno alle 18 lungo la Perugia-Bettolle. Un camion autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, è volato giù dal raccordo all’altezza del cavalcavia che passa sopra via Settevalli. L’autista, un imprenditore dei trasporti di Magione, 76 anni, è morto, dopo un volo di 25 metri.

Secondo le prime notizie, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo dopo la galleria di Prepo (precisamente al km 53,400 tra gli svincoli di Prepo e San Faustino) ed è caduto di sotto, finendo in un campo su via Settevalli, dopo aver buttato giù il guard-rail ed essere passato dall’altra parte della carreggiata. All’origine del sinistro, un probabile malore.

I vigili del fuoco si sono subito attivati per recuperarlo. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, Anas ha disposto l’uscita obbligatoria a Prepo.