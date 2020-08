Tragedia in vacanza: 51enne umbro annega in Liguria, riesce a salvarsi la compagna

PERUGIA – Un 51enne umbro residente a Perugia ha perso la vita sabato pomeriggio nelle acque di Punta Bianca, in provincia di La Spezia. Secondo la ricostruzione del quotidiano ligure Secolo XIX, l’uomo si sarebbe tuffato dalla scogliera dell’omonima località insieme alla compagna e malgrado il mare fosse in burrasca. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il 51enne fare poche bracciate e poi venir trascinato sott’acqua dalla corrente. In forte difficoltà anche la donna che, in base ai primi rilievi dei carabinieri e della capitaneria di porto, sarebbe riuscita a mettersi in salvo afferrando la cima con cui i bagnanti risalgono la scogliera.