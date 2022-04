Tragedia in Svizzera, trovato il corpo del pilota umbro precipitato sulle Alpi

PERUGIA – E’ stata individuato sulle Alpi svizzere il corpo di Massimo Giua, il pilota di Castiglione del Lago precipitato con il suo Cessna mercoledì scorso. A darne notizia è il quotidiano il Gazzettino. Al momento resta difficile il recupero viste le condizioni meteo e la zona particolarmente impervia. Il piccolo aereo, a causa delle difficili condizioni meteo, avrebbe avuto un impatto frontale contro il Monte Grenzchopf tra i cantoni di Appenzello e San Gallo. Il relitto, stando alle riprese effettuate dal soccorso svizzero con i droni, si trova in fondo ad un canalone adagiato in maniera quasi verticale. Errore umano e pessime condizioni meteorologiche tra cui la nebbia potrebbero avere causato l’incidente. L’aereo volava a una quota di circa 7.100 piedi e a una velocità di 166 nodi, quando intorno alle 13.30 è scomparso dai sistemi ed è scattato l’allarme.Giua si era alzato in volo dall’aeroporto tedesco di Siegen per arrivare ad Arezzo.