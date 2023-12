Narni, tragedia di Santo Stefano: precipita dal Ponte di Augusto e muore a 87 anni

NARNI – La città di Narni si sveglia nel giorno di Santo Stefano con una notizia tristisisma. Un uomo di 87 anni ha perso la vita precipitando dal Ponte di Augusto. Sconosciute le cause che hanno determinato la tragedia, ma si sospetta possa non trattarsi di un incidente.

Le prime testimonianze

Stando ad alcune testimonianze sembra che l’anziano sia arrivato in prossimità del ponte a bordo della sua auto (una Golf), che avrebbe parcheggiato sul lato destro, in direzione di Narni, con le quattro frecce accese. Poi si sa soltanto che l’uomo è precipitato nel vuoto.Ad attivare i soccorsi sono stati alcuni autmobilisti in transito che avrebbero notato l’anziano che dopo aver parcheggiato era sceso dall’auto. Sul posto si sono portati i carabinieri di Narni Scalo e l’ambulanza del 118. I sanitari però non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte dell’uomo. Sul luogo sono presenti anche i vigili del fuoco di Terni ed una pattuglia della polizia locale di Narni.