Tragedia di Ferragosto a Terni: esce di casa per andare al parco e muore

TERNI – La passeggiata del pomeriggio di Ferragosto si è trasformata in tragedia per un sessantanovenne di Terni che è morto al parco di viale Trento, quasi certamente per un malore improvviso.

Quando verso l’ora di cena i familiari – la loro abitazione è non distante dal Parco – non lo hanno visto rientrare, hanno dato l’allarme e si sono messi a cercarlo ma il cadavere dell’uomo è stato ritrovato solo alle 4 del mattino del 16 agosto, accanto ad una panchina, nei pressi di un piccolo canale, dove sarebbe caduto in seguito al malore. Sono gli stessi parenti ad aver capito cose fosse successo quando hanno ritrovato all’alba la bicicletta dell’uomo nei pressi del parco. Poci più in là, c’era l’uomo deceduto.

Il sessantanovenne sarà sottoposto ad autopsia per chiarire definitivamente le cause del decesso.