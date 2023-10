Tragedia all’autodromo di Magione, giovane motociclista muore in pista

Impatto in curva

L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box quattro e cinque. Una curva che per l’autodromo umbro “tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità”. Il motociclista è stato subito soccorso dai mezzi presenti lungo il tracciato ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuto il magistrato di turno, per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’Autodromo dell’Umbria, “nell’esprimere cordoglio e commozione per la tragedia, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda”.