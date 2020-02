Terni, tragedia all’Accademia Pugilistica: muore a 38 anni Vasco Schiarea

TERNI – Vasco Schiarea, noto, pugile ternano, di 38 anni è morto nel pomeriggio di lunedì mentre si allenava nella nella palestra dell’Accademia Pugilistica Ternana, negli spazi sottostanti la curva Nord dello stadio ‘Liberati’ di Terni. Schiarea a quanto si apprende ha avuto in malore mentre si trovava negli uffici, dove stava svolgendo incarichi amministrativi per conto della società. Sul posto è giunto il 118 insieme ai Carabinieri di Terni ma non hanno potuto far altro che certificare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, nella persona del pm di turno Camilla Coraggio, per eventuali esami: probabile l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso.

Tifo ternano in lutto. Arriva una nota dei Curva Nord, Intaccati e Centro Coordinamento Ternana Club, in viaggio verso Reggio Calabria, dove nella serata di lunedì la Ternana affronterà la Reggina: “Purtroppo una notizia funesta ci ha raggiunti fin qui a Reggio Calabria. In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di un carissimo amico tifoso delle nostre amate Fere, pur essendo una partita importantissima ai fini del delicatissimo prosieguo del campionato, è stato deciso di non esporre striscioni o vessilli rossoverdi. In segno di lutto e di rispetto per la precoce scomparsa di un nostro carissimo fratello”.