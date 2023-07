Tragedia al lido di Tarquinia, ternana di 69 anni muore mentre fa il bagno

TARQUINIA- Una donna di 69 anni originaria di Terni è morta a Porto Clementino, sul lido di Tarquinia, stroncata da un malore mentre faceva il bagno. E’ successo venerdì pomeriggio attorno alle 19.

A lanciare l’allarme un bambino che aveva notato la donna priva di sensi in mare. Sono arrivati i sanitari del 118 che le hanno praticato un massaggio cardiaco ma non c’è stato nulla da fare. Per gli accertamenti si sono attivati gli agenti della polizia Locale, allertato anche l’elicottero per un eventuale trasporto in ospedale. La donna era rimasta vedova da poco e lascia una figlia, alla quale è già stata restituita la salma.