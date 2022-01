Tragedia ad Assisi, colpito dall’albero che stava tagliando: muore 47enne

ASSISI – Tragedia sabato mattina ad Assisi e precisamente nella frazione di San Gregorio. Un artigiano 47enne ha perso la vita mentre stava tagliando un albero: è stato colpito proprio dalla pianta e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante l’immediato intervento degli operatori sanitari del 118. Con lui c’era il padre, rimasto illeso nel drammatico incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Intervenuto anche il medico legale per l’ispezione cadaverica esterne della vittima. La Procura di Perugia ha provveduto a restituire la salma ai familiari della vittima.