Tragedia ad Arrone: si getta dal balcone di casa, mamma suicida a trent’anni

ARRONE – Una tragedia sconvolge Arrone. Nella serata di martedì, attorno alle 20, una donna di trent’anni è morta suicida. Si è gettata dal balcone della sua casa in centro: sono arrivati i soccorsi, con gli operatori del 118 ma la donna è morta sul colpo, non è rimasto che constatare il suo decesso. Sul posto anche i Carabinieri che indagano sulle cause del gesto, anche perchè la giovane donna, sposata e madre di una bambina e residente in una via non lontana dal centro, era di origine straniera ma perfettamente inserita nel paese. Nessuno quindi ha saputo trovare una spiegazione immediata al tragico gesto.