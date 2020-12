Tragedia ad Amelia: si impicca ad una trave per amore a 21 anni

AMELIA – Un ventunenne di origine tunisina di soli 21 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione, precisamente ad una trave. Secondo quanto si apprende il giovane, che da diversi anni vive ad Amelia, i motivi del gesto sarebbero riconducibili ad una complicata relazione amorosa ed in particolare una delusione o la distanza, visto che la sua ragazza viveva in Germania.

Il ragazzo era da solo in casa ed a scoprire la tragedia sono stati i Carabinieri di Amelia, arrivati nell’abitazione, non lontana dal centro, dopo una segnalazione. Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte degli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla vicenda indaga la Procura, ma sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica.

