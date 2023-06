Tragedia ad Amelia, auto contro uno scooter a Fornole: muore un 47enne

AMELIA – Ancora un dramma sulla strada. Incidente stradale mortale giovedì mattina a Fornole di Amelia. Un uomo di 47 anni ha perso la vita in seguito all’impatto fra il suo scooter e un’autovettura condotta da un altro uomo, rimasto ferito. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118: per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto, per i rilievi necessari, si sono portati i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni.