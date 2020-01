Tragedia a Trevi, giovane si lancia nel vuoto dal decimo piano

TREVI – Tragedia a Trevi nel pomeriggio di giovedì:una ragazza di 32 anni si è lanciata dal decimo piano di un palazzo in via Flaminia, nel polo commerciale tra Foligno e Trevi. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La giovane, secondo quanto riferiscono i carabinieri, soffriva di depressione, anche se non era seguita da alcune struttura sanitaria.