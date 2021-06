TREVI – Tragedia sabato sera in un ristorante di Trevi dove un dipendente comunale di 59 anni, Paolo Bartolini, ha perso la vita soffocato da un boccone. Secondo le prime ricostruzioni alcuni clienti e il personale hanno provato a prestargli i primi soccorsi ma non è servito a nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Foligno. La Procura di Spoleto ha dato il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati lunedì ella chiesa della Madonna delle Lacrime.