Tragedia a Terni, un giovane di 29 anni si toglie la vita in casa

TERNI – Dramma sabato a Terni dove un giovane di 29 anni si è ucciso impiccandosi all’interno della sua abitazione. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per il ragazzo ormai non c’era più niente da fare. La salma è stata presa in consegna dagli inquirenti e trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria a disposizione del magistrato di turno. A lui spetterà decidere sull’autopsia così da chiarire gli ultimi istanti di vita del giovane ternano. Lunedì il medico legale effettuerà una ricognizione sul cadavere che potrebbe anche evitare il ricorso all’esame autoptico. Insieme agli uomini della squadra volante della Questura sono intervenuti sul posto anche gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco.