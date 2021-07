TERNI – Tragedia nella notte fra domenica e lunedì In un’abitazione di via Monte Totagna dove è stato infatti trovato senza vita un 46enne originario di Torino. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La prima ipotesi, in base agli elementi riscontrati a partire dalla presenza di una siringa, è che sia morto in seguito all’assunzione di una dose di eroina. Ma per il momento si tratta solo di una ipotesi e saranno gli accertamenti medico legali a dirlo con precisione. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, in particolare la polizia di Stato, per procedere con le indagini volte a ricostruire i fatti.