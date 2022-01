Tragedia a Terni, 33enne trovato morto in azienda: indagini in corso

TERNI – Tragedia martedì mattina in un’azienda di via del Rivo, a Terni, dove è stato trovato il corpo senza vita di un giovane di 33 anni. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Con loro, anche i carabinieri del comando stazione di Terni che hanno avviato le doverose indagini per fare luce sulla vicenda. L’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica di Terni per le determinazioni del caso.