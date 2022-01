SPOLETO – Incidente sul lavoro mortale nella prima mattinata di mercoledì, poco dopo le ore 8, nella zona di Patrico. Un trattore a bordo del quale stava lavorando un uomo, si è ribaltato finendo in una scarpata. L’operaio ha purtroppo perso la vita e per recuperare la salma è servito l’intervento dei Vigili del fuoco di Spoleto e del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Spoleto per ricostruire l’accaduto.