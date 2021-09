Tragedia a Spello, accompagna le figlie a scuola e poi muore

SPELLO – Il tempo di salutare le figlie, appena entrate a scuola. Poi si è accasciato al suolo, mentre stava andando a riprendere l’automobile. E’morto così, lunedì mattina, probabilmente per cause naturali, un uomo di 47 anni residente a Spello.

Immediata la chiamata ai soccorsi con il 118 arrivato rapidamente sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Foligno e della Stazione di Spello, ma non c’era più nulla da fare. I sanitari a quel punto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo.