Tragedia a San Sisto: muore investita dal treno, ipotesi suicidio

PERUGIA– Una donna è morta nella mattina di sabato 18 giugno investita da un treno in corsa all’altezza di San Sisto. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario avvenuto in prossimità del passaggio a livello, con la donna che quindi si sarebbe volutamente gettata in mezzo ai binari, ma le indagini sono ancora in corso, anche per capire le motivazioni eventualmente dietro al gesto.

L’incidente è avvenuto sabato mattina in quel tratto di strada che collega San Sisto alla Pievaiola, dove corre un solo binario. La circolazione ferroviaria è ferma.