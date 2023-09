PERUGIA – Tragedia all’alba di lunedì, poco prima delle ore 6, lungo la linea ferroviaria Terontola-Perugia dove un uomo di poco meno di 70 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno fra Perugia e Ponte San Giovanni. Il fatto, su cui indagano le forze dell’ordine di concerto con l’autorità giudiziaria perugina, ha portato a fisiologici rallentamenti della circolazione ferroviaria, fino a 164 minuti per convoglio come informa Rfi. Attivati anche i servizi sostitutivi con autobus. La graduale ripresa del transito è avvenuta intorno alle ore 9. Circa le indagini condotte dalla Polfer perugina, fra le ipotesi c’è quella che il 69enne sia deceduto in seguito ad un gesto volontario.