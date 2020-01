Tragedia a Paganelli di Norcia: si toglie la vita 17 anni

NORCIA – Tragedia a Paganelli, frazione di Norcia. Un ragazzo di 17 anni si è suicidato. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nei locali di servizio della sua casa dai genitori, che hanno dato l’allarme nel tentativo di salvarlo, prima di scoprire, appunto, che non c’era più nulla da fare. Anche il 118 ed i Carabinieri che sono intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, il quale frequentava una scuola superiore a Cascia. La sua famiglia molto conosciuta in Valnerina perché il padre aveva perso i genitori nel terremoto di Norcia del 1979. Si indaga sui motivi del gesto.