NORCIA – Ancora una tragedia sulle strade della nostra regione. Domenica pomeriggio incidente mortale lungo la strada che da Norcia conduce a Castelluccio. Un uomo di 67 anni, residente nel Maceratese, ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale che lo ha visto coinvolto mentre procedeva, in alla propria moto, verso le Marche. Il centauro, che faceva parte di una comitiva di motociclisti, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro il guardrail e quindi addosso ad un albero. Per l’uomo, soccorso dai compagni di gruppo e poi dagli operatori sanitari del 118, è stato vano: troppo gravi le lesioni riportate che hanno reso inutile l’intervento dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Norcia. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente per le determinazioni del caso.