Tragedia a Nocera Umbra, scontro tra due auto: un morto e due feriti gravi

NOCERA UMBRA – Ancora un dramma sulle strade umbre. Un morto, sul colpo, e due feriti gravi è il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto venerdì pomeriggio sulla Flaminia nella zona di Nocera Umbra. E’ avvenuto in un tratto a due corsie per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale. Per soccorrere i feriti è intervenuto il personale del 118 anche con l’ausilio di due elicotteri. Uno è stato quindi trasportato all’ospedale di Perugia mentre l’altro in quello di Terni. Entrambi sono in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco di Gaifana.