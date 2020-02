Tragedia a Marsciano, sbanda a causa di un malore e muore sul colpo

MARSCIANO – Nella tarda mattinata di giovedì la squadra dei Vigili del fuoco di Todi è intervenuta per un incidente stradale a Marsciano, in via Riccieri. Una persona alla guida di una jeep è deceduta: secondo le prime ricostruzioni l’incidente probabilmente è accaduto a causa di una malore della vittima. Inutile l’intervento del 118. Oltre ai pompieri e agli agenti della polizia municipale di Marsciano, che hanno compiuto i rilievi del caso.