Tragedia a Magione, 55enne muore in uno scontro tra moto e auto

MAGIONE – Ancora una tragedia sulle strade umbre. Giovedì pomeriggio a Magione in località Casenuove un uomo ha perso la vita in un incidente. La vittima è un 55enne residente ad Ascoli Piceno era in sella ad una moto ed è finito contro un’autovettura. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. Purtroppo senza esito i tentativi di rianimarlo: troppi gravi i traumi riportato dall’uomo. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Magione intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica del grave sinistro.