Tragedia a Gubbio, muore un uomo nell’incendio di un appartamento

GUBBIO – Un uomo di 58 anni è morto in seguito ad un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento, a Gubbio, per cause ancora in corso di accertamento. E’ successo nella prima mattina di venerdì. I vigili del fuoco di Gubbio e personale del 118 sono intervenuti nell’abitazione dove era stato segnalato del fumo uscire dalle finestre. Al loro arrivo hanno trovato il cadavere del proprietario, riverso a terra e parzialmente carbonizzato. Sono successivamente intervenuti i carabinieri del locale comando compagnia per i primi accertamenti che fanno presumere che si sia trattato di un evento accidentale. I militari della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di hanno effettuato il sopralluogo. L’incendio ha coinvolto solo la vittima e una poltrona del soggiorno. Sul luogo anche il pubblico ministero di turno che coordina le indagini.