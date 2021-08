Tragedia a Gualdo Tadino, “Mia moglie è scomparsa”: la trovano morta sul Serrasanta

GUALDO TADINO– Tragedia sul Serrasanta, la montagna sopra Gualdo Tadino, nella zona denominata “salto del prete”. Una donna di 50 anni è morta, per cause da chiarire, anche se sembra trattarsi di una tragica fatalità.

I Carabinieri di Gualdo Tadino ed il Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del Fuoco di Gaifana si sono subito attivati per raggiungere l’area molto impervia e recuperare il corpo della donna, pare conosciuta e stimata in città.

Le operazioni per recuperare la salma sono scattate intorno alle 16,30 di oggi e sono rese difficili, oltre che per la località, anche per via delle forte piogge. Da quanto si apprende, un familiare si era rivolto ai carabinieri dopo che non aveva avuto notizie della moglie da diverse ore.

Il cordoglio del sindaco. Poco fa un post del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, sulla sua pagina Facebook: “In questo momento così difficile e drammatico per l’intera comunità cittadina, chiedo a tutti il massimo del rispetto e possibilmente silenzio. Siamo tutti sconvolti, me per primo”.