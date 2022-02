Tragedia a Foligno, cade dal balcone e muore l’ambasciatrice Francesca Tardioli

FOLIGNO – Foligno in lutto per la morte di Francesca Tardioli, 57 anni, ambasciatrice italiana in Australia. La diplomatica si trovava nella sua città natale per trascorrere qualche giorno di ferie quando, sabato pomeriggio, è precipitata dal balcone di un’abitazione di via Fazi. A riportare la notizia, domenica, è Il Corriere dell’Umbria. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Foligno. Stando ad una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, la Tardioli avrebbe perso l’equilibrio dopo essersi sporta dal terrazzo. Il lavoro degli inquirenti è tuttavia destinato a vagliare più ipotesi. Vani i soccorsi da parte del personale del 118: purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Tardioli lascia due figli di 27 e 24 anni.