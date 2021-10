Tragedia a Deruta, muore carbonizzata nell’auto in fiamme

DERUTA – All’improvviso, l’automobile che stava guidando ha sbandato ed ha preso fuoco. Per la persona che era al volante, del quale non sono ancora note le generalità, non c’è stato niente da fare. Il mezzo è rimasto infatti incastrato nelle lamiere e la persona è morta al loro interno

L’incidente mortale è avvenuto venerdì sera a San Nicolò di Celle, frazione di Deruta, lungo la strada marscianese bassa, nel tratto compreso fra una azienda agricola ed il bivio che conduce alla vecchia discoteca Il Billo. Sul posto, oltre al 118, intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Seguirà nelle prossime ore il servizio completo