Tragedia a Città di Castello, quarantenne trovato morto in casa: scattano le indagini

CITTA’ DI CASTELLO – Un tifernate di 40 anni è stato trovato senza vita nella serata di venerdì, intorno alle ore 20, nella propria abitazione, in camera da letto. A fare la scoperta sono stati i familiari dell’uomo che hanno chiesto l’intervento dei sanitari, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne. La tragedia è finita all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello, coordinati dal comandante Giovanni Palermo, e quindi dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso. Probabile che, oltre all’autopsia presso l’azienda ospedaliera di Perugia, venga disposto anche l’esame tossicologico per accertare qualsiasi possibile causa. Esclusa la morte violenta.