Tragedia a Città della Pieve, trattore si ribalta: muore sul colpo

CITTA DELLA PIEVE – Tragico incidente mercoledì mattina a Città della Pieve, in località Trevinano. Un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore di sua proprietà con cui stava raggiungendo il proprio appezzamento di terreno. Gli operatori sanitari intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A lanciare l’allarme è stata la figlia dell’uomo che non riusciva a rintracciarlo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia e di Città della Pieve ma anche i carabinieri per gli accertamenti del caso volti a ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Informata l’autorità giudiziaria competente, quella di Perugia, che non ha inteso disporre ulteriori accertamenti sulla salma dell’anziano, restituendola ai familiari.