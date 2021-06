Tragedia a Castiglione del Lago, muore in un incidente stradale e la moglie rimane ferita

CASTIGLIONE DEL LAGO – Un uomo di 82 anni è morto sabato pomeriggio in seguito a un incidente stradale nel quale la moglie è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto nei pressi di Castiglione del Lago. Secondo quanto si è potuto apprendere, i due viaggiavano a bordo di uno scooter. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Cause Sulle cause e le modalità dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Castiglione. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare l’uomo, ma all’arrivo dei soccorsi l’anziano era già morto. La donna è stata invece trasportata all’ospedale con l’elisoccorso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri.