Tragedia a Castiglione del Lago, barca si ribalta: muore un pescatore

CASTIGLIONE DEL LAGO – Tragedia lunedì mattina, quando un pescatore di 70 anni è morto mentre si trovava sulla propria barca non lontano dalla foce del torrente Anguillara, a Castiglione del Lago. Secondo le prime ricostruzioni la barca dove si trovava l’uomo si è ribaltata improvvisamente. Scattato l’allarme sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma purtroppo i soccorsi sono risultati vani. Tra le cause del decesso non si esclude un malore. La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.