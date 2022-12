Tragedia a Castel Viscardo, operaio muore mentre lavora ad un metanodotto

CASTEL VISCARDO – Un operaio di 36 anni originario della Campania, precisamente della provincia di Avellino, è morto mercoledì pomeriggio mentre era intento nei lavori di posizionamento di un metanodotto nel comune di Castel Viscardo. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti con la squadra del distaccamento di Orvieto. L’incidente è avvenuto in località Viceno. Sul posto i carabinieri ed l’Asl per gli accertamenti del caso. L’accaduto è finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni. Indagini in corso.